di Amina D'Addario

15:52

Il bilancio di questa stagione non poteva essere affidato a un freddo comunicato. A un messaggio istituzionale che sembra spiegare tutto ma in realtà non può restituire la complessità di settimane affrontate tra mille dubbi e incertezze. E così i fratelli Pagliara hanno scelto di suggellare la più anomala delle estati con una due giorni dedicata alla stampa trade a Ostuni, quartiere generale del Gruppo Nicolaus Valtur. Di fatto il primo evento dal vivo di un tour operator dopo mesi di webinar e conferenze online.

"Scaramanticamente - ha detto l'ad Giuseppe Pagliara in conferenza stampa - abbiamo aspettato che finisse la stagione per dare alcuni dati e fare delle riflessioni. Non possiamo nascondere che sarebbe stato un anno per noi molto importante, perché, come tanti nostri colleghi era partito con un advance booking fortissimo e perché era il primo anno che mettevamo in campo tutti i prodotti Nicolaus e Valtur. Nonostante questo possiamo, però, dire che chiudiamo con una certa soddisfazione".



L'analisi

Soddisfazione non tanto per i numeri del fatturato del gruppo che a causa della tempesta Covid vedranno "una contrazione del 50% rispetto al 2019", ma piuttosto, ha rivendicato Pagliara, "per la capacità che abbiamo dimostrato di salvaguardare i contratti in essere e gli interessi di tutta la filiera, compresi quelli delle agenzie che avevano bisogno di prodotto". Pagliara ha quindi precisato che tutta la strategia è stata improntata sulla cautela: "Non abbiamo fatto programmi a lunga scadenza e mentri altri colleghi si muovevano in maniera sclerotica, noi abbiamo cercato di essere molto prudenti, di tenere in buona salute i nostri fornitori, lavorando fin da subito con un obiettivo: o ci salviamo tutti o non si salva nessuno".



La coesione ha alla fine permesso di vendere tutta la disponibilità sul Mare Italia conquistando anche una una nuova consapevolezza: "Se non ci fosse stata la forza commerciale dell'operatore - ha aggiunto Pagliara - non si sarebbe riuscito a massimizzare i risultati".