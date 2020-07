15:10

È ufficiale: lo storico marchio de I Viaggi del Turchese, che dopo la gestione di Adriana Bosco era passato nelle mani di Tui, vivrà una seconda giovinezza sotto l’ombrello del Gruppo Nicolaus.

La conferma giunge dallo stesso Giuseppe Pagliara (nella foto), ceo di Erregi Holding, che comunica di aver acquisito da Tui un marchio storico, attivo sui viaggi a medio raggio con particolare riferimento a Mar Rosso, Grecia e Tunisia.



Non si arresta dunque nemmeno in epoca di crisi la volontà dei fratelli Pagliara di dar vita a un polo del turismo sempre più presente sul mercato italiano. A due anni dall’acquisizione del marchio Valtur, il Gruppo aggiunge un altro importante tassello ai suoi piani di sviluppo. Resta ora da vedere in che modo I Viaggi del Turchese entrerà a far parte della famiglia Nicolaus e quali sono i progetti in programma per il futuro. I.C.