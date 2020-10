Club Med, un nuovo ceo per l’Europa

12:00

Cambio al vertice di Club Med per l’Europa. Il Gruppo ha nominato Anne Browaeys nuovo ceo, al posto di Xavier Muffragi.

Browaeys, si legge su TravelMole, sarà responsabile di tutti i mercati europei e africani e supervisionerà le strategie per affrontare e superare l’emergenza Covid-19. In particolar modo, si focalizzerà sullo sviluppo delle attività digitali, commerciali e di marketing dell’azienda, nonché di avvicinamento di nuovi clienti in vista dell’apertura di nuovi resort.



Entrata a far parte del Gruppo nel 2015, Browaeys ha ricoperto l’incarico di ceo of Global Marketing, Digital & Technologies. “Sono lieta di iniziare un nuovo capitolo all’interno del business Club Med – ha dichiarato la nuova ceo -. Abbiamo un’incredibile pipeline di nuovi resort in programma in Europa e Africa e non vediamo l’ora di condividerli con i nostri clienti, nonché di continuare a costruire una solida reputazione”.