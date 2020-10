08:04

A piccoli passi, a cominciare dalla montagna invernale e proseguendo con le mete long haul. Eyal Amzallag (nella foto), managing director South Europe, Middle East & emerging markets di Club Med, non perde la fiducia nel futuro, sottolineando come la montagna di Club Med è pronta ad accogliere i sui clienti in resort e chalet di livello elevato. Tra i resort, da segnalare in particolare il nuovo La Rosière nello spazio del San Bernardo.

Asia pima a ripartire

Sul fronte del lungo raggio, “Sicuramente i Paesi asiatici saranno i primi pronti ad accogliere i turisti; i Caraibi arriveranno più avanti. L’Oceano Indiano e i mari meravigliosi che ci sono tanto mancati in questi mesi saranno la prima meta, la più desiderata da chi non vede l’ora di tornare a viaggiare e vuole farlo appena possibile. In quest’ottica le destinazioni su cui puntiamo sono Maldive, con il Club Med Kani e le Ville di Finolhu, da sempre uno dei nostri resort più amati dagli italiani e Club Med Seychelles, nuovo eco-resort della gamma Club Med Exclusive Collection che si inaugurerà a dicembre e che sorge sull’isola privata di Sainte Anne”.



