Jet2 rinvia ancora: prime partenze solo dalla metà di giugno

12:28

In Gran Bretagna tardano ad arrivare le indicazioni sulla data di riapertura ai viaggi internazionali e appare ormai altamente probabile che l’ipotesi del riavvio dal 17 maggio possa saltare.

Considerato questo contesto il gruppo Jet2 sceglie le via della prudenza e, non senza polemiche, annuncia il rinvio della ripresa delle operazioni fino alla seconda metà di giugno. Sia per quanto riguarda la compagnia sua per il tour operator Jet2Holidays.



Secondo quanto riportato da TTG Media, il gruppo avrebbe già avviato le operazioni per avvisare i clienti della cancellazione automatica delle prenotazioni procedendo poi ai rimborsi.