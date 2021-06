Msc, ripartono il 26 giugno le crociere dalla Spagna

15:09

Dal 26 giugno Msc riprenderà le crociere dalla Spagna. La compagnia ha annunciato il riavvio delle operazioni con l’ammiraglia Msc Grandiosa, che farà tappa settimanalmente a Barcellona.

Successivamente, dal 30 luglio, sarà inserita nuovamente tra le destinazioni anche Valencia.



“Quando abbiamo annunciato i programmi per l'estate 2021, abbiamo sottolineato che li avremmo di volta in volta arricchiti con nuove destinazioni, non appena si fossero rese disponibili – spiega in una nota Gianni Onorato, chief executive officer di Msc Cruises -. È proprio questo il caso della Spagna, con Barcellona che si aggiunge alle destinazioni che i nostri ospiti potranno tornare a visitare in piena sicurezza grazie alle escursioni protette a terra previste dal nostro protocollo di salute e sicurezza”.



“Poiché in tutta Europa le misure restrittive si stanno progressivamente allentando - continua Onorato -, siamo molto fiduciosi di poter continuare a riprendere progressivamente le attività in nuovi porti e destinazioni, andando ad arricchire gli itinerari esistenti o aggiungendone di nuovi”.