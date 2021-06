Carnival: il 31 luglio il debutto dell’attesa ammiraglia Mardi Gras

14:01

È stata una delle navi più attese sul mercato, ma ha dovuto rimandare l’esordio a più riprese. Ora per la Mardi Gras di Carnival è arrivato il momento del debutto: il prossimo 31 luglio partiranno infatti le crociere inaugurali che toccheranno i Caraibi orientali e occidentali.

"Siamo molto entusiasti di accogliere finalmente gli ospiti su Mardi Gras - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. Abbiamo voluto preservare le vacanze estive per i nostri ospiti del Mardi Gras, per questo troveremo una data successiva per battezzarla formalmente in modo da poter operare queste partenze pre-inaugurali il prima possibile".



Insieme a Mardi Gras sono sate fissate anche le date per il ritorno di altre navi della flotta, come la Magic che ripartirà il 7 agosto, la Sunrise il 14 e la Panorama il 21.