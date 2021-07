Alidays si allea con Axa Partners Italia per i pacchetti assicurativi

12:56

Ha preso il via la partnership tra Alidays e Axa Partners Italia, che fornirà ora le coperture assicurative per i pacchetti del tour operator. Si tratta di un programma assicurativo realizzato in collaborazione con Solari Broker.

“Abbiamo configurato un prodotto curato nei minimi dettagli – evidenzia il fondatore e amministratore delegato di Alidays Davide Catania (nella foto) -, che dia tranquillità alle agenzie ed ai viaggiatori, in un contesto nuovo. Quindi sicurezza al servizio della serenità, per i viaggi, ma soprattutto per i viaggiatori”.



Tra le novità introdotte figurano la garanzia “cover stay” che copre i maggior costi sostenuti in caso di fermo sanitario in destinazione e la garanzia “back home” che prevede il rientro a casa degli assicurati in caso di condizioni di scarsa sicurezza a destinazione.



“Sono convinto che l’abbinamento dei nostri marchi permetterà di rafforzare la proposta commerciale di Alidays – conclude Stephane Coulot, ceo di Axa Partners Italia -, garantendo ai propri clienti una serenità totale prima e durante la loro travel experience”.