Kappa Viaggi porta in Italia il brand Eldorador, fra vacanza e sport

di Gaia Guarino

09:52

Kappa Viaggi, brand del t.o. NG Travel, arricchisce la propria offerta prodotto con i club Eldorador. Si tratta di un marchio molto noto in Francia ma ancora sconosciuto in Italia, pertanto si presenta come una scommessa importante. Si tratta di strutture a 5 stelle con un focus sulle attività sportive. Punta di diamante per il mercato italiano è oggi Ostria Resort & Spa a Creta.

"Stiamo ripartendo bene sia sulla Spagna sia sulla Grecia - spiega Michele Mazzini, direttore Kappa Viaggi -. Proprio sulla Grecia siamo forti con il nuovo club Eldorador che speriamo di poter vendere alla clientela italiana soprattuto nel periodo di settembre-ottobre, mentre per la Spagna proponiamo il Playa Granada a Malaga".



Eldorador incrocia le caratteristiche degli altri 2 brand del gruppo, ossia il concept di villaggistica dei club Coralia e la qualità delle strutture dei Kappa Club, con animazione e coach sportivi privati. "È un brand che piacerà anche agli italiani - commenta Deneu Sylvain, direttore dei club Eldorador -. Per certi servizi ci avviciniamo al Club Med e la volontà è continuare a salire di livello mantenendo l'attenzione su famiglie e sport".