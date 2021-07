Kibo Tours rilancia con i pacchetti per Expo Dubai

11:43

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno di Expo Dubai, ‘Collegare le menti, creare il futuro’, parte dal presupposto che si debba lavorare insieme per realizzare appieno le potenzialità di ognuno e tutelare il nostro pianeta. Sono attesi milioni di visitatori nei sei mesi di apertura da ottobre 2021 a marzo 2022, ed Expo offrirà l’opportunità di mostrare al mondo centinaia di progetti innovativi che possono fare la differenza per il nostro futuro.

Kibo Tours propone pacchetti speciali per visitare l’Expo e godersi una vacanza a Dubai. Due le formule tra cui scegliere: l’offerta smart, con 5 notti con prima colazione all’hotel Rove Downtown, e la proposta premium, con 5 notti con prima colazione all’hotel Hilton Habtoor City Dubai e un ingresso allo spettacolo di La Perle. Entrambe includono un ingresso all’Expo e mezza giornata di tour della città con audioguida in italiano, con tutti i trasferimenti organizzati e compresi. Le partenze sono programmate ogni giovedì dal 30 settembre 2021 al 24 marzo 2022, con voli da Milano, Roma, Venezia e Bologna.