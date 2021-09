I Grandi Viaggi investe sui villaggi italiani. Ricavi dei primi nove mesi a 12,3 milioni

11:46

I Grandi Viaggi chiude i primi nove mesi dell’esercizio 2020-21 con ricavi per 12,37 milioni di euro, in calo rispetto ai 19,13 milioni ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente.

A fine luglio 2021, come si legge nella relazione sul sito del t.o., la posizione finanziaria netta de I Grandi Viaggi era positiva per 19,89 milioni di euro, rispetto rispetto ai 16,11 milioni di inizio esercizio.

Gli investimenti più significativi del periodo hanno riguardato le strutture di proprietà italiane. In particolare si è provveduto ad effettuare lavori straordinari per la sistemazione, ristrutturazione e adeguamento della struttura Le Castella in Calabria, per un ammontare complessivo pari a oltre un milione di euro. I lavori hanno comportato il rifacimento delle camere Cottage e della Hall, la ristrutturazione delle piscine, il rifacimento a nuovo e riposizionamento del bar e del ristorante sulla spiaggia, l’adeguamento degli impianti elevatori e tv, oltre a interventi di manutenzione straordinaria come l’installazione della rete internet. Inoltre si è provveduto all’acquisto di attrezzature alberghiere e di arredi vari.



Per quanto concerne la struttura di Marispica in Sicilia, sono stati investiti circa 86mila euro per il rifacimento degli impianti di condizionamento e della conduttura idrica. Mentre al Baia Samuele in Sicilia, sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria, proprio come ai villaggi di Marispica, Santagiusta (nella foto) e Santaclara. Infine sono stati effettuati lavori straordinari per il rifacimento parziale di alcune coperture presso la struttura Blue Bay Village, in Kenya.