di Isabella Cattoni

08:04

Da una grande crisi possono nascere anche delle nuove opportunità. Questo concetto è stato ripetuto a più riprese da diversi attori del settore turistico, che non si sono arresi alle difficoltà ed hanno puntato su segmenti emergenti. È il caso di Bici&Vacanze, piccolo tour operator milanese di nicchia con alcuni anni di attività alle spalle, che ha visto quest’anno crescere in maniera esponenziale la richiesta di vacanze in bicicletta. In Italia, ma anche in Europa.

Pubblicità

Target diversi

“Il tour in bicicletta – ha spiegato il titolare, Davide Giovanetti (nella foto), durante una serata organizzata dall’ufficio del Turismo della Vallonia – è un modo molto particolare di far vacanza e rappresenta la soluzione ideale per diversi target, dalle famiglie, alle coppie, ai gruppi di amici. In questo momento consente poi di vivere la giornata all’aria aperta, di muoversi e di scoprire località estranee alle località turistiche più frequentate”.

Tutte frecce all’arco di chi vuole trascorrere qualche giorno sereno, in libertà, mantenendo il necessario distanziamento.



Numeri crescenti

I numeri hanno dato ragione alla formula proposta da Giovanetti, che quest’anno sta organizzando viaggi per circa un migliaio di clienti.

“Non solo in Italia, anche se ovviamente le richieste quest’anno si sono concentrate sulla Penisola, ma anche nei Paesi europei come Belgio, Olanda, Germania, Svizzera”.



Vacanza confortevole

Da sfatare poi il mito che si tratti di una vacanza faticosa: “Certo, l’attitudine di chi sceglie la bicicletta è necessariamente più ‘sportiva’ e improntata al viaggio libero, ma non va dimenticato che disponiamo di referenti in tutte le destinazioni che trattiamo, in grado di risolvere qualsiasi problema dovesse presentarsi e di consigliare i nostri clienti”. Clienti che possono pedalare serenamente, con la garanzia di seguire un itinerario studiato sulle proprie possibilità, con la certezza di trovare ogni sera il bagaglio già in hotel. Il tutto a costi che, anche in un periodo di generalizzata difficoltà economica come quello attuale, non risultano essere troppo onerosi.