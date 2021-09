Master Group inaugura la sede di Roma. Salvatore Gioiosa entra nella squadra commerciale

10:35

Master Group Tour Operator apre una sede anche a Roma, naturale evoluzione sul territorio nazionale che va ad affiancarsi agli uffici di Tropea, Olbia ed Ischia. Con l’occasione, l’operatore potenzia la squadra commerciale e conferma l’ufficialità dell’entrata in squadra di Salvatore Gioiosa (nella foto).

Lino Cangemi, general manager, spiega: “È un tassello importante e un salto di qualità nell’ambito commerciale che ci permette di dare forma concreta a diversi progetti varati negli ultimi mesi e consentirà di competere ad alti livelli nel mercato dell’America Latina".



“Dopo un'arricchente esperienza nel Regno Unito – aggiunge Gioiosa -, torno alle mie origini per vendere e promuovere l'Italia con Master Group. Mgto è riuscito a catturare tutto il mio interesse grazie ad un progetto ambizioso e a un piano strategico per lo sviluppo del mercato latinoamericano e spagnolo. Sono certo che con la varietà del portafoglio di prodotti, studiati ad hoc per il segmento che andrò a rappresentare, saremo in grado di soddisfare qualsiasi domanda del mercato. Rafforzeremo dunque la contrattazione con i più importanti alberghi e fornitori e diventeremo leader e punto di riferimento per gli operatori che sceglieranno l’Italia. A breve comunicheremo i nostri prodotti di punta, tra cui le partenze garantite 100% in lingua spagnola ma anche il ricco calendario di visite, presentazioni e fiere dove saremo presenti”.



“Gioiosa - chiude Cangemi - per professionalità e mentalità entra nel team portando una ventata di freschezza e innovazione. Caratteristiche essenziali della nostra filosofia aziendale, che certamente sono ingredienti fondamentali per raggiungere obiettivi importanti”.