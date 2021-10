HR Hotels & Resort by Master Group aggiunge il SoleMare di Capo Vaticano

15:07

Master Group avvia un nuovo, importante progetto inserendo nella catena HR Hotels & Resort by Master Group il SoleMare di Capo Vaticano – Tropea.

Soddisfatto il general manager Lino Cangemi, che spiega: “Con la proprietà del SoleMare, nella persona di Vincenzo Carone, sono legato da un rapporto di grande amicizia e stima e, lavorativamente, da più di 10 anni di proficua collaborazione. Il SoleMare rappresenta per me e per HR un importante tassello che ci permetterà di affacciarci su nuovi target di clientela e mercati. Sono convinto che nella zona di Tropea questa struttura vanti una delle posizioni più ambite, direttamente sul mare in un tratto di spiaggia fantastico. Avremo da lavorare in maniera importante durante tutto l'inverno per la preparazione della prossima stagione, ma siamo certi che faremo davvero un gran lavoro di restyling e daremo linfa vitale a questa location".



Vincenzo Carone precisa: "Insieme ad HR abbiamo pianificato un progetto ambizioso ma per nulla impossibile. In tre anni porteremo la nostra struttura al top nella zona di Tropea. Avremo molto da fare, ma insieme riusciremo a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Da subito inizieremo con gli interventi che abbiamo pianificato e saremo pronti per affrontare la prossima stagione estiva al meglio".



La struttura consta di 132 alloggi di diversa tipologia. Fra le facilities, un impianto sportivo polifunzionale, campo da beach volley, anfiteatro, mini club, due bar di cui uno sulla spiaggia, un grande giardino, grande sala interna su due piani e terrazzo esterno con 500 posti a sedere per i pasti con vista mare e, fiore all'occhiello, una grande piscina con solarium a soli 3 metri dalla spiaggia di sabbia bianca con vista Stromboli.