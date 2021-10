di Gaia Guarino

11:52

Prende avvio presso il Palacrociere di Savona la 10a edizione dell'Italian Cruise Day organizzato da Risposte Turismo. A livello europeo, si tratta del primo evento in presenza dedicato alla crocieristica dopo la pandemia. "È un'occasione di sviluppo per tutto il territorio - commenta Marco Russo, sindaco di Savona. -. Si tratta di un rapporto che si inquadra in un disegno di simbiosi tra città e porto, un patto di sviluppo per la ripresa del settore crocieristico".

È stata proprio la collaborazione tra stakeholder pubblici e privati che ha dato modo di ripartire con le crociere già lo scorso anno, grazie a un protocollo preciso. "Ne stiamo sviluppando un secondo, che consenta di ritornare ai livelli del passato, sebbene ancora distanti" spiega Sergio Liardo, della direzione marittima della Liguria.



Un esempio per tutto il mondo del turismo, come ha sottolineato Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, che dimostra che è possibile lavorare in questo comparto anche in epoca Covid.

Il futuro della cruise industry prevede un traffico passeggeri in Italia di 5.98 milioni nel 2022, che si traduce in un +188% rispetto al 2021, con un +102% di toccate nave.