Uvet Hotel Company e Veratour insieme per il Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive

12:47

Parte l’accordo tra Uvet Hotel Company e Veratour per la commercializzazione sul mercato italiano del Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive, che prevede l’acquisto in vuoto-pieno delle camere del resort da metà dicembre e per tre anni.

“Gangehi Island Resort & Spa è molto richiesta e fino ad aprile è sempre sold out per le richieste dall’Italia e dal resto del mondo – sottolinea Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company -. Avere uno dei principali tour operator italiani come Veratour come nostro partner è la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni e della bellezza inconfondibile della destinazione”.



Il resort è situato nell’Atollo di Ari Nord ed è raggiungibile in soli 30 minuti di idrovolante dalla capitale Malè. L’offerta prevede dalle Overwater Villa alle Beach Villa con accesso diretto alla spiaggia.



“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con Uvet Hotel Company che ci permetterà di commercializzare in esclusiva per il mercato italiano il Gangehi Island Resort, un’isola suggestiva e spettacolare circondata da un mare cristallino unico al mondo” aggiunge Daniele Pompili general manager divisione villaggi Veraclub.