L'Expo di Dubai secondo Kibo Tours: partenze fino al 24 marzo

Kibo Tours rinnova le sue proposte per chi desidera scoprire l’Expo di Dubai. Le partenze sono ogni giovedì fino al 24 marzo 2022 con voli da Milano, Roma, Venezia e Bologna.

Due le formule tra cui scegliere: l’offerta smart con 5 notti e trattamento di prima colazione all’Hotel Rove Downtown, e la proposta premium, della stessa lunghezza ma con pernottamento e prima colazione all’Hotel Hilton Habtoor City Dubai e un ingresso allo spettacolo di La Perle. Entrambe le proposte comprendono l’ingresso all’Expo e mezza giornata di tour della città con audioguida in italiano e tutti i trasferimenti organizzati e compresi.



Il tema scelto per questa edizione dell’Expo, ‘Collegare le menti, creare il futuro’, è una dichiarazione di intenti, che parte dal presupposto che si debba lavorare insieme per realizzare appieno le potenzialità di ognuno e tutelare il nostro pianeta. Proprio la sostenibilità ambientale è uno dei temi più importanti nell’agenda di ogni Paese, che qui viene coniugata con la bellezza e con l’arte.