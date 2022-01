14:23

Il 2022 segnerà il debutto in Grecia per Valtur: il brand del Gruppo Nicolaus ha infatti annunciato l’ingresso in programmazione del Valtur Creta Aquila Rithymna Beach, resort 5 stelle che verrà commercializzato con la formula Premium All Inclusive simile a quella delle strutture top dei Caraibi.



La scelta

“La Grecia è una meta imprescindibile per l’offerta mediterranea e per la nostra visione aziendale che mira a portare ottimi prodotti nelle destinazioni turistiche internazionali – commenta il responsabile prodotto estero Emmer Guerra -. Il complesso è un prodotto di grande qualità, rinomato e prestigioso e in abbinamento al nostro format esclusivo sarà un attore fortemente in evidenza per la prossima stagione”



Target famiglie

Rivolto al target famiglie, il resort propone diverse tipologie di camera, fra cui le Family con doppio ambiente; possibilità di soggiorno, inoltre, per le famiglie anche nelle suite fronte mare (alcune con piscina privata). “A livello di distribuzione, importanti anche gli investimenti per i voli tesi a soddisfare la domanda in aumento da tutti gli aeroporti italiani – aggiunge conclude Isabella Candelori, direttore commerciale del gruppo -. L’ingresso delle diverse possibilità rese disponibili dal nuovo sistema dinamico di scelta dei voli, fornirà ai clienti opportunità inaspettate per volare da qualsiasi aeroporto, con qualsiasi vettore e in qualsiasi giorno della settimana; un grande plus capace di fare la differenza in un mercato altamente competitivo e alla ricerca di soluzioni flessibili e personalizzate”.