Crystal Cruises, arriva l’offerta del fondatore di Silversea

11:28

Il patron di Silversea si fa avanti per rilevare Crystal Cruises. Secondo quanto si apprende da Travel Weekly, Heritage Group - società di private equity gestita da Manfredi Lefebvre d’Ovidio - avrebbe fatto un’offerta per acquisire la compagnia di crociere, che nelle scorse ore ha annunciato la cessazione delle attività e il licenziamento di tutti i suoi 238 dipendenti basati a Miami.

Pubblicità

Si tratterebbe, in realtà, della seconda offerta. La prima sarebbe già stata avanzata all’inizio del 2021.



In una nota il Gruppo Heritage ha commentato l’operazione così: “Siamo un acquirente molto credibile, con radici nel settore delle crociere che risalgono alla fine degli anni '80. Siamo fermamente convinti che con la nostra conoscenza e il nostro know-how nel segmento ultra lusso potremmo trasformare Crystal in una storia di successo”.