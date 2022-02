Le compagnie di crociera modificano gli itinerari verso la Russia

15:09

Non solo le compagnie aeree, ma anche le navi da crociera stanno iniziando a modificare i loro itinerari in Russia a seguito dell’attacco in corso verso l’Ucraina, dice usatoday.com.

Già ieri Norwegian Cruise Line Holdings in una nota ha informato che i suoi tre brand Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises avrebbero modificato i loro itinerari e rimosso gli scali nei porti russi.



"La sicurezza dei nostri ospiti, dell'equipaggio e delle comunità che visitiamo è la nostra massima priorità - si legge nella nota -. Stiamo attualmente lavorando per confermare i porti sostitutivi e avviseremo tutti gli ospiti interessati e i consulenti di viaggio il prima possibile".



Anche Viking e Atlas Ocean Voyages stanno modificando i loro itinerari. Viking, che opera sia crociere oceaniche che fluviali, ha cancellato tutte le partenze del 2022 sul suo itinerario Kiev, Mar Nero e Bucarest, mentre Atlas ha eliminato lo scalo di San Pietroburgo.



Per quanto riguarda Carnival, la società ha comunicato che sta monitorando la situazione.