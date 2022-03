Msc Crociere sospende gli scali a San Pietroburgo

12:03

Stop agli scali a San Pietroburgo per le navi di Msc Crociere. La compagnia, che al momento non effettua fermate sulla città russa, modificherà gli itinerari previsti per le crociere nel mar Baltico per la stagione estiva, in programma da maggio a ottobre.

Quattro le navi coinvolte nel cambio di programma: Preziosa, Grandiosa, Poesia e Virtuosa. “Msc Crociere è in stretto contatto con porti alternativi come Stoccolma, Helsinki e Tallinn, per confermare gli scali per le quattro navi – spiega la società in una nota -. La compagnia comunicherà i dettagli esatti di ogni singola crociera il più presto possibile alle agenzie di viaggi e ai clienti interessati dalle nuove disposizioni”.



Previsto a breve anche un aggiornamento del sito web con ulteriori dettagli sulle modifiche che verranno proposte.