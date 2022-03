di Amina D'Addario

08:04

Anche Costa Crociere si prepara a dire addio alle escursioni protette. La conferma è arrivata ieri sera dal svp & chief commercial officer Roberto Alberti in occasione dell’incontro con il trade a bordo di Costa Toscana, la nuova nave ormeggiata in queste ore a Civitavecchia per una presentazione in anteprima alle agenzie di viaggi che precede la partenza della sua crociera inaugurale, prevista per il 5 marzo da Savona.

Stop alle escursioni 'in bolla'

“Anche le escursioni in bolla le lasceremo all’era Covid e ora guardiamo al futuro. In queste ore - ha spiegato Alberti dal palco della Poltrona Frau Arena - stiamo lavorando con le autorità per alleggerire i protocolli a partire dal primo aprile. Questo per noi rimane un obiettivo molto chiaro e concreto, ma c’è anche una risposta positiva da parte delle autorità governative che stanno rimuovendo una serie di restrizioni”.



Ritorno alla normalità

Dopo l’annuncio del ritorno alle escursioni in libertà, accolto dalle agenzie con un sonoro applauso, Alberti ha sottolineato che da giugno torneranno in servizio tutte le navi della flotta, una "milestone fondamentale, perché vogliamo darvi prodotti da vendere”. Solo a Civitavecchia faranno scalo ogni settimana le tre navi più nuove della compagnia - Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Firenze - per un totale di 106 scali, quasi il doppio rispetto al 2021.



Gli itinerari

Costa Toscana sarà nel porto laziale tutti i venerdì dall’11 marzo al 29 aprile, per un itinerario di una settimana che visiterà anche Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo. Dal 9 maggio al 21 novembre 2022, l’arrivo a Civitavecchia si sposterà poi al lunedì, con un nuovo percorso che comprenderà Napoli, Ibiza (Palma di Maiorca da metà ottobre), Valencia, Marsiglia e Savona.

Dal 13 aprile al 23 novembre, sarà la Firenze a salpare ogni mercoledì da Civitavecchia per crociere di una settimana verso Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Palermo. Dal 13 maggio sino a fine inverno sarà infine la volta della Smeralda, a Civitavecchia ogni venerdì per crociere di una settimana a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Palermo.