Ritz-Carlton Yacht Collection, slitta ad agosto il primo viaggio di Evrima

08:47

Slitta nuovamente il debutto di Ritz-Carlton Yacht Collection. Il primo viaggio è stato riprogrammato ad agosto, per problemi - ha fatto sapere il brand di proprietà del gruppo Marriott - legati alla catena di approvvigionamento e alle ricadute sul piano lavorativo del Covid-19.

Evrima, il primo yacht della collezione, salperà quindi, riporta Travel Weekly, il 6 agosto 2022 da Atene e non più il 6 maggio da Lisbona. Si tratta del secondo cambio di data: inizialmente, infatti, la partenza inaugurale era stata fissata per il gennaio 2020, prima della pandemia.



“Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti a bordo quest’estate – ha commentato Douglas Prothero, ceo di Ritz-Carlton Yacht Collection -. Ringraziamo i nostri ospiti per il loro supporto, mentre continuiamo a navigare in un panorama globale in evoluzione”.



La società sta contattando gli ospiti e gli agenti di viaggi, consentendo loro di riprogrammare il viaggio nel 2022, 2023 o 2024 o di valutare soluzioni di rimborso.