Msc Crociere apre le vendite di Euribia: rotta verso il Nord Europa

09:45

È la seconda unità della compagnia alimentata a gnl, gas naturale liquefatto. E si prepara a salpare per il Nord Europa. Msc crociere annuncia l’apertura delle vendite per Msc Euribia, il cui varo è previsto per giugno 2023. La nave partirà per la stagione inaugurale dal porto tedesco di Kiel, con un itinerario di 7 notti che toccherà la Danimarca e i fiordi norvegesi.

Pubblicità

“In risposta alla crescente necessità di proteggere l'oceano per le generazioni future - afferma l’executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago in una nota -, abbiamo fatto nostra la missione di dotare le nostre navi delle più recenti e avanzate tecnologie e soluzioni ambientali, Msc Euribia è dotata delle migliori ad oggi”.



La nave avrà una silhouette nettamente diversa dalle altre della compagnia: il design è stato frutto di un contest vinto dall’artista tedesco Alex Flaeming.