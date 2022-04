La Turchia di Kel12 riparte sulle orme degli esploratori

di Alberto Caspani

11:43

Turchia e Italia, due Paesi più vicini di quanto i viaggiatori d’oggi credano. Col ritorno in presenza della rassegna “Parole in viaggio”, organizzata a Milano da Kel12 - I Viaggi di Maurizio Levi in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia, unitamente a Turkish Airlines, sono state rivelate rotte d’esplorazione dai profondissimi legami storici.

Pubblicità

“La Turchia non può essere considerata dagli italiani una destinazione esotica - ha sottolineato Vera Costantini, professoressa associata di Turcologia all’Università di Venezia - perché rappresenta un viaggio di continuità dove le tracce di una comune cultura mediterranea affiorano ovunque”. Punto fondamentale rimarcato anche da Riza Haluk Söner, direttore dell’Ufficio Cultura dell’Ambasciata turca, che ha invitato ad attingere nuove opportunità di dialogo e scambio da questo peculiare patrimonio, onde uscire dalle contrapposizioni che stanno polarizzando il mondo odierno.



Una delle risposte più attente viene proprio dall’offerta di Kel 12 - I Viaggi di Maurizio Levi, che dà modo di scoprire Istanbul e l’intera penisola anatolica rispettando i tempi dilatati della geologia e dell’archeologia: in cammino, a cavallo o in bicicletta fra le straordinarie formazioni rocciose della Cappadocia, risalendo i monti disseminati dai resti dell’antico regno di Pisidia, nel sud del Paese, o ancora spingendosi a oriente per scoprire il più antico tempio dell’umanità, Gobekli Tepe, e i remoti tesori attorno al lago di Van. Con oltre 200 voli previsti da tutti i principali aeroporti italiani, e in piena sicurezza grazie alle polizze di AmbiMed e Europ Assistance, la Turchia si conferma la Sublime Porta del Mediterraneo.