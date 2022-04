Crociere fluviali, prenotazioni in aumento e Danubio primo

09:44

Tra le tendenze del dopo pandemia c’è una maggiore richiesta di crociere fluviali rispetto al 2019. Il dato arriva da cruise.co.uk e riguarda i viaggiatori britannici, ma la tendenza sta emergendo in tutto il Vecchio Continente.

Un sondaggio condotto dal portale rivela come, prima del 2020, poco più della metà degli intervistati avesse navigato o avesse preso in considerazione l’ipotesi di prenotare una crociera fluviale. Ebbene, ora la cifra è aumentata all’83%, con il Danubio come prima meta, votata dal 29% dei clienti. Segue il Reno con una preferenza del 25%, mentre al terzo posto si piazza - come spiega TravelMole - il Douro, al 15%.



"I consumatori ora sono più propensi a prendere in considerazione navi più piccole - spiega Tony Andrews, vicedirettore generale di cruise.co.uk - e le unità che solcano le acque dei fiumi rispondono a questa necessità”.