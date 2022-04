Boscolo, l’exploit della Turchia

12:55

Impennata di vendite per la Turchia di Boscolo. Il tour operator segnala una “immediata e costante delle prenotazioni dei tour di gruppo” sulla destinazione, che si piazza tra le più richieste subito dopo Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Il trend dunque, come sottolinea il tour operator in una nota, conferma le buone performance che la Turchia aveva fatto registrare per l’operatore già prima della pandemia.

Per la meta, Boscolo propone un ampio ventaglio di soluzioni di diversa tipologia e durata: si va infatti dai long weekend fino ai tour di 12 giorni, oltre a itinerari con soggiorni mare.