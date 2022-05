Mappamondo: partenze a conferma immediata su Thailandia, Indonesia e Cuba

10:12

Thailandia, Indonesia e Cuba sono le destinazioni dell’estate 2022 sulle quali Mappamondo ha messo a punto partenze garantite a conferma immediata tra il 30 luglio e il 17 agosto, con voli di linea da Milano, Roma, Bologna, Venezia, Catania, Napoli e Bari.



Un’opportunità di vendita per le agenzie partner, che possono così contare su molto prodotto in allotment, sia sui voli che sui servizi a terra, nelle date più richieste di altissima stagione, da proporre ai propri clienti con la sicurezza della conferma immediata e garantita.



“Per quest’estate ci siamo focalizzati soprattutto su Thailandia e Indonesia – spiega Andrea Mele (nella foto), ceo di Mappamondo –, mete che in questi due anni di pandemia sono tornate incontaminate come ai loro esordi turistici di una quarantina di anni fa. Oggi sono aperte, senza restrizioni e con un rapporto qualità-prezzo che non ha eguali nel resto del mondo. Altro Paese su cui puntiamo è Cuba dove siamo tra i pochi t.o. italiani specializzati nel tailor made, grazie anche alla nostra presenza in loco con un ufficio da oltre venticinque anni. Chi lavora con noi sa di avere la garanzia di poter proporre ai propri clienti pacchetti esclusivi, concorrenziali con un prodotto di qualità garantito, grazie anche alla contrattistica diretta che da sempre abbiamo con i principali alberghi”.



Su tutte le mete proposte con partenza garantita, un’ampia offerta alberghiera permette di scegliere fra numerose tipologie di sistemazione - dalla categoria turistica al lusso – con pacchetti e itinerari studiati ad hoc oltre ad escursioni e servizi esclusivi per i soli clienti Mappamondo.

Infine, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.