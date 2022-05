CaboVerdeTime, Dusi: “Con Neos e Albastar la programmazione riparte fino al 2023”

14:23

Gli italiani sono stati fra gli ultimi a ripartire, ma finalmente stanno tornando a pianificare un viaggio anche verso le mete extraeuropee. E Capo Verde torna a essere una delle destinazioni prescelte, come sottolinea il responsabile commerciale di CaboVerdeTime, Pietro Dusi.

“Malgrado l’ultimo volo che siamo riusciti a programmare risalga alla fine del febbraio 2020, Capo Verde non si è mai fermato e possiamo finalmente tornare a programmare le vacanze degli italiani verso una meta che è valida 365 giorni all’anno. Dal 13 aprile è infatti ripartita la proposta che utilizza i voli Neos in partenza da Milano e Roma e che proseguirà fino al 20 giugno. Dal 1 luglio, poi, comincerà il collegamento diretto da Bergamo proposto da Albastar, che proseguirà fino al 28 aprile 2023”.



In verità Dusi sottolinea come l’arcipelago sia da tempo ripartito grazie ai turisti internazionali: “Britannici in primis, ma anche francesi, americani, portoghesi e tedeschi. E ora speriamo anche italiani, visto che la domanda in agenzia di viaggi sta crescendo. A questo proposito, vorrei ricordare che Santa Maria, sull’isola di Sal, ha sfruttato i mesi di inattività per migliorare la passeggiata lungo mare e per inaugurare un nuovo campo da golf a 9 buche. Sono stati ultimati anche i lavori per la realizzazione della clinica internazionale, oggi pienamente operativa”. L’offerta di Sal si arricchisce anche di nuovi bar e ristoranti e addirittura di una zip line per i più avventurosi.



“La nostra proposta fa perno sulle due strutture di proprietà, il Sobrado Boutique Hotel e l’Halos Casa Resort, ai quali si aggiungono le collaborazioni instaurate con il Gruppo Melià, con Hilton e con Robinson”.



Il catalogo online con l’offerta completa sarà disponibile entro una decina di giorni, data nella quale cominceranno anche le spedizioni in adv. Tre le tariffe previste: Silver, Gold e Diamond, rispettivamente riferite a bassa, media e alta stagione. In programma anche combinati Sal più Sao Vicente o Sal più Sao Vicente più Santo Antao.



“Sono circa 300 le agenzie che hanno sottoscritto il nostro contratto diretto. A loro riserviamo una serie di benefit commerciali, come il contributo marketing di mille600 euro ogni quattro prenotazioni confermate. Il contributo potrà essere utilizzato per un pacchetto di viaggio base due persone o ceduto a terzi”.

CaboVerdeTime collabora attivamente con agenzie singole ma anche con i network, in particolar modo con Bluvacanze e Gattinoni. “Il regime commissionale è uguale per tutti: garantiamo il 15 per cento su Halos Casa Resort e Sobrado, e il 13 per cento sulle altre strutture”.



Per il futuro, il t.o. guarda avanti e nei piani di sviluppo c’è la realizzazione di una struttura di circa 300 camere vicino all’Halos Casa Resort: “Sarà un eco hotel e verrà completato da un acquapark”.



Isabella Cattoni