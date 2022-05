Seychelles, “Una destinazione vincente” per i t.o.

08:00

Una delle mete più amate dal nostro mercato, le Seychelles, sta finalmente ridecollando. “Ci aspettiamo che sia una bella estate - afferma Cinzia Borgi, key account Volonline -. Per noi le Seychelles sono viaggi di nozze soprattutto, ma anche estensione ai viaggi in area sudafricana”. Quattro le formule speciali per escursioni private da Mahé, con accompagnatore parlante italiano: Praslin; catamarano e trekking; snorkeling e barriere coralline; capitale e piantagioni.

La vocazione honeymooner delle Seychelles trova un testimonial in Idee per Viaggiare: “Siamo un’azienda ‘votata’ ai matrimoni - dice il key account manager Marco Ganzitti -. Un segmento che ha una forte componente sul fatturato globale”. I rincari? “Sì, ci sono, ma a causa soprattutto delle compagnie aeree”.

“Nelle vendite l’Oceano Indiano è in primo piano al pari degli Usa”: Simone Prinari, direttore vendite & marketing Glamour Viaggi, ha il sorriso dell’ottimismo e l’occasione del workshop Seychelles lo convince a puntare su un prodotto di fascia medio-alta e con le adv come canale vincente.



Nel cuore di un parco marino protetto, l’isola privata di Sainte Anne ospita il Club Med Seychelles Eco-chic Resort: “Inaugurato a marzo 2021 - illustra Anne-Laure Redon, b2b commercial director Club Med -il resort ha riaperto in marzo ospitando clientela europea. I target sono coppie e famiglie, a cui sono dedicati spazi ad hoc”.

Viaggi di nozze principalmente, ma anche famiglie e gruppi: è il tema di Constance Hotels: “Per le Seychelles - dice Barbara Gajotto, head of sales and marketing Italy, North & South America - abbiamo registrato un vero e proprio picco, iniziato con i corridoi turistici ma poi decollato con il via libera del 1 marzo. Purtroppo la domanda Mice fa fatica, ma sta comunque ripartendo la richiesta di incentive”.

S.P.