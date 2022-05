Le navi oceaniche di Crystal Cruises andranno all’asta a giugno

08:47

Verranno messe all’asta il prossimo mese Crystal Symphony e Crystal Serenity, le due navi da crociera di lusso parte della flotta di Crystal Cruises, la compagnia che ha cessato le operazioni all’inizio dell’anno con la liquidazione della società madre Genting Hong Kong.

Le due unità sono bloccate alle Bahamas e secondo il rapporto di Maritime Executive, che cita le informazioni della divisione commerciale della Corte Suprema delle Bahamas, le offerte e un deposito del 10% dovrebbero essere presentate al tribunale entro il 7 giugno. L'offerente vincitore dovrebbe essere informato entro il 14 giugno e avere una settimana per completare la transazione e prendere possesso delle navi. Le ispezioni sono in corso ora.



L'interesse di Heritage Group

Il rapporto, spiega Travel Weekly, afferma che "diversi potenziali offerenti rimangono interessati", ma sostiene che solo uno si è fatto avanti pubblicamente: Manfredi Lefebvre D'Ovidio, fondatore di Silversea Cruises e presidente di Heritage Group.



Lefebvre ha detto di essere "ancora interessato" a Crystal e che qualsiasi potenziale accordo sarebbe stato gestito da Cristina Lewis, vicepresidente del tour operator Abercrombie & Kent. Heritage ha acquisito una quota di maggioranza in A&K nel 2019.



Tra le altre navi della flotta di Crystal Cruises c’è anche Crystal Spirit, una nuova unità da spedizione che era ormeggiata a Gibilterra. A prenderne possesso la compagnia di spedizioni Lindblad, che l’ha ribattezzata National Geographic Islander II e la impiegherà alle Galapagos.