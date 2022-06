Vacanza Promo lancia gli Olè Club: esordio a Sharm e Mykonos

15:08

E’ ricaduta su Sharm e Mykonos la scelta per il lancio degli Olè Club di Vacanza Promo. Il complesso egiziano sarà il Seti Sharm, un 4 stelle noto al mercato italiano posizionato direttamente sulla spiaggia a breve distanza dal mercato vecchio della città. Per quanto riguarda invece la Grecia ci sarà l’Anastasia Village, sempre 4 stelle, posizionato nella baia di Sant’Anna.

“L’obiettivo - spiega Danilo Gorla, direttore marketing di Vacanza Promo - è fornire ai nostri ospiti l’atmosfera da villaggio con attenzione ai servizi alberghieri ed al rapporto qualità prezzo. Gli standard qualitativi saranno uniformi in tutti i club con la presenza della guest relations ed una animazione soft”.



A supporto di questa operazione Vacanza Promo ha messo in campo un calendario fitto di eventi per il mese di per le agenzie di viaggi con 3 eventi a Milano, Parma e Napoli per presentare al trade il prodotto.