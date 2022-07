Celestyal Cruises lancia il catalogo dedicato alle escursioni su misura

13:01

Nell'era Covid le crociere puntano sull'offerta su misura. Con il nuovo catalogo 'Authentic encounters' di Celestyal Cruises, le esplorazioni a terra sono proposte per gruppi da 2 a 20 persone massimo, permettendo esperienze di nicchia personalizzate con il riconoscimento di commissioni speciali per le agenzie di viaggi.

Fra le proposte più originali per la stagione 2022/2023 spiccano, ad esempio, lezioni sui segreti della cucina greca di Pelion, laboratori di mosaico antico, trattamenti di barberia turca o workshop di pittura su acqua (arte Ebru).



"Anche il viaggiatore crocierista - ha osservato Leslie Peden, chief commercial officer della compagnia - è in cerca di una vacanza più immersiva ed esperienziale, ragion per cui i programmi vanno ricalibrati per un numero di partecipanti sempre più ridotto".

Alberto Caspani