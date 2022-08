Avalon Waterways, l'autunno in crociera tra Reno e Danubio

09:49

Si allungano tra Reno e Danubio con quattro partenze tra settembre e novembre le crociere fluviali della programmazione autunnale di Avalon Waterways.

Il primo itinerario, ‘Un assaggio di Reno’, dura 5 giorni e parte il 22 settembre da Francoforte. Disponibile anche l’11 ottobre, attraversa Germania e Olanda, navigando attraverso la Gola del Reno e la sua regione vinicola alla scoperta di Rüdesheim, Coblenza e delle storiche città di Colonia e Amsterdam.



L'itinerario più lungo

Il 22 ottobre, invece, Avalon Waterways propone la crociera ‘Danubio da sogno’, di 8 giorni e 7 notti da Budapest a Deggendorf. La navigazione fa tappa in Ungheria, Slovacchia, Austria e Germania, in città come la capitale slovacca Bratislava e quella austriaca Vienna, ma anche Melk con la sua imponente abbazia e Passavia, la ‘città dei tre fiumi’.



A bordo delle navi gli ospiti troveranno i servizi di un ‘boat-ique hotel galleggiante’, il comfort delle Suite Panorama con le grandi vetrate per una vista senza limiti, ampia scelta per i pasti ed escursioni sempre incluse ad ogni tappa.



Di durata più breve è invece 'Un assaggio del Danubio', di 4 giorni e 3 notti, in partenza il 2 novembre che unisce, navigando, la città di Budapest a Vienna passando da Bratislava e attraversando una delle zone più suggestive del Danubio.