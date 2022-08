Royal Caribbean: nuove regole per le crociere in Europa e in alcuni porti Usa

15:22

Ancora un cambio nelle regole relative alle restrizioni per le crociere di Royal Caribbean. A partire dal prossimo 5 settembre in tutte le crociere del Vecchio Continente e in quelle in partenza dai porti di Los Angeles, Galveston, New Orleans verrà effettuato il controllo sullo status delle vaccinazioni, ma queste non saranno più una discriminante per salire a bordo.

Per le crociere resta valida la raccomandazione di essere a posto con le vaccinazioni e di avere sempre con sé la documentazione in ogni momento, mentre chi non ha completato il ciclo o non ha mai effettuato il vaccino dovrà procedere a test specifici prima di imbarcarsi a proprie spese.