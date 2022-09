Idee per Viaggiare: Lorena Poldrugo nuova strategy director

12:46

New entry nel management di Idee per Viaggiare con l’ingresso nel team di Lorena Poldrugo nel ruolo di strategy director. La nuova manager, che vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore (l’ultimo incarico nel gds Travelport), affiancherà la direzione generale nell’organizzazione, nell'analisi e nella valutazione di opportunità commerciali, per supportare i processi strategici.

“Lorena Poldrugo sarà una figura cruciale negli anni a venire in Idee Per Viaggiare – commenta il ceo Danilo Curzi -; oltre ad occuparsi dell’esecuzione delle strategie complessive dell’azienda, guiderà anche la talent discovery attraverso l’approfondimento e la definizione dei profili professionali, delle posizioni e delle potenzialità per far crescere e valorizzare i diversi team nell’ottica di migliorare l’efficienza e la produttività”.