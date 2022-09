Tour2000 America Latina svela agli agenti il volto luxury di Cuba

11:21

Tour2000 America Latina alza il velo sul lato luxury di Cuba. Il tour operator, in collaborazione con Iberia, lancia un fam trip sull’Isla Grande per coinvolgere le agenzie di viaggi in un itinerario a 5 stelle.

Il viaggio avrà inizio il 2 dicembre e si concluderà il 10 e consentirà agli operatori del trade di scoprire l’offerta di alta gamma de L’Avana e di Varadero.



“Per noi Cuba è una destinazione da sempre molto importante che ci ha permesso negli anni di diventare il punto di riferimento per le agenzie di viaggi alla ricerca di un tour operator affidabile ed esperto per i tour sull’isola”, afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina



Il viaggio

Gli agenti potranno visitare luoghi simbolo come Piazza della Rivoluzione e il Capitolio, assaggiare cocktail nei luoghi frequentati da Hemingway - come la Bodeguita del Medio e il Floridita -, nonché scoprire i paesaggi naturali di Vinales. A Varadero potranno rilassarsi sulle spiagge o intraprendere escursioni speciali come il Safari a Cayo Blanco o effettuare un tour per le Tres Cuidades di Santa Clara, Trinidad e Cienfuegos.



Agli agenti che parteciperanno al fam trip il t.o. richiederà un contributo che sarà poi interamente restituito alla conferma di 5 pratiche di minimo 2 persone ciascuna (comprensivo di volo e servizi per minimo 7 notti) su tutte le destinazioni di Tour2000AmericaLatina effettuate entro il 31 dicembre 2023.



Per partecipare o richiedere informazioni le adv possono inviare una mail a b.normanno@tour2000.it.