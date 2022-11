Msc, record sul Mediterraneo: nell'estate 2023 13 navi posizionate

15:17

Con l’aggiunta di Msc Magnifica, saranno 13 le navi che verranno posizionate sul Mediterraneo da parte di Msc Crociere nel corso dell’estate del 2023. Una decisione presa dalla compagnia per fare fronte al boom delle richieste sull’area da parte dei clienti italiani e internazionali. E il numero salirà ancora in autunno quando arriveranno anche Fantasia e Poesia.

Msc Magnifica salperà per la prima crociera il 9 maggio dal porto di Genova per un itinerario che toccherà Civitavecchia, Livorno, Valencia, Tarragona e Tolone e che verrà replicato fino al 19 ottobre.



“La decisione di aggiungere una nave in partenza dall’Italia è stata presa per far fronte a un picco di domande che la compagnia sta già registrando per le crociere in Mediterraneo della prossima estate - evidenzia Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere -. Siamo estremamente soddisfatti per l’andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza per la prossima estate. Si tratta di una domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative”.