08:35

Con una stima di 12,4 milioni di passeggeri movimentati e quasi 5 mila toccate nave in oltre 50 porti italiani, nel 2023 il traffico legato alle crociere si prepara a tornare in Italia ai numeri pre Covid.

L’analisi riportata dal Sole 24Ore sottolinea anche il record atteso su almeno dieci scali italiani, che dovrebbero registrare numeri quasi insperati. La radiografia del Sole 24Ore si basa sul report Speciale Crociere stilato da Risposte Turismo, che vede proprio nell’industria delle vacanze per mare un comparto dalla grande capacità di reazione, che anche negli anni di Covid è stato in grado di dare fiato ai conti del comparto turistico garantendo prodotto negli scaffali tristemente vuoti delle agenzie di viaggi. E oggi che l’intero settore è ripartito, sono ancora una volta le crociere a trainare la ripresa, forti di un prodotto flessibile, adatto a intercettare target anche molto differenti e ad adattarsi in tempo record alle mutevoli richieste del mercato.



Questo grazie sia alla elevata percentuale di repeater, sia agli sforzi compiuti in direzione di innovazione della flotta e dell’offerta messi in campo dai principali player del settore a suon di ingenti investimenti.



I numeri

Riguardo alla stagione appena iniziata, le prospettive dei porti italiani sono ottimistiche: i 12,4 milioni di crocieristi stimati nel 2023 potranno rappresentare il punto più alto della graduale ripresa avviata nel 2021, dopo il fermo del 2020, e che ha visto una decisa accelerazione nella seconda metà del 2022. Se le previsioni saranno rispettate, si tornerà così ai valori del 2019.



Gli scali

Dieci gli scali che, in base al Report, prevedono di accogliere volumi di traffico superiori al 2019. Tra gli altri, Civitavecchia (+3% 2023 su 2019), Napoli (+11%), Genova (+2%), Palermo (+21%), La Spezia (+16%), Messina (+40%). Civitavecchia guida anche la classifica dei porti, con 2,7 milioni di passeggeri ed è seguito da Napoli con 1,5 milioni di passeggeri e Genova, che ne dovrebbe accogliere 1,4 milioni.



Il ritorno di Venezia

Nella top ten ritorna Venezia: circa 600mila i passeggeri preventivati, che dovrebbero far segnare un +148% rispetto al 2022. Gli scali liguri di Genova, Savona e La Spezia si attesteranno tra i primi 10 scali nazionali, mentre sono 18 i porti che prevedono di accogliere oltre 100mila passeggeri.



Il Mediterraneo

Allargando lo sguardo al Mediterraneo, nel 2022 Barcellona ha guadagnato il primo posto, con oltre 2,3 milioni di passeggeri; secondo posto per Civitavecchia, che ha concluso l’anno a quota 2,2 milioni e in terza posizione Marsiglia, con 1,4 milioni di passeggeri, seguita da Palma de Maiorca.