08:32

Dopo due anni di forzata inattività, il 2023 rappresenta il giro di boa per la ripresa delle crociere intorno al mondo, che sono ripartite con uno slancio addirittura maggiore rispetto al pre pandemia.

Merito della voglia di tornare a viaggiare per scoprire paesi differenti, con il vantaggio di poter utilizzare un ‘albergo a 5 stelle galleggiante’ a costi comunque competitivi.

La tendenza è destinata a durare e le compagnie stanno già mettendo in vendita i giri del mondo per il 2024 e addirittura il 2025.

Intanto, ad aprire le danze nel 2023 è stata Costa Deliziosa, partita venerdì scorso per un itinerario che da Trieste attraverserà il Mediterraneo, la Penisola arabica, navigando verso Est fino all'India e alle Maldive per poi fare rotta a Sud, in Madagascar e Sudafrica e attraversare l'Oceano Atlantico fino al Brasile, a Ushuaia in Argentina risalendo quindi dal Cile a Panama e New York. Ritorno previsto il 13 maggio, dopo una navigazione di 128 giorni che toccherà 52 destinazioni.



Msc Crociere nel 2023 raddoppia, con la partenza da Genova di Msc Magnifica e Msc Poesia. Le due navi compiranno simultaneamente, ma con rotte diverse, il giro del globo in due itinerari della durata di 117 e 119 giorni.

I viaggi toccheranno tutti e cinque i continenti, oltre 30 Paesi e oltre 50 importanti turistiche.



Anche Silversea non perde l’occasione di cimentarsi in una proposta che sta raccogliendo tante richieste e parte oggi con un itinerario di 139 giorni che per la prima volta partirà da un porto dell’Emisfero Sud, a Sydney, con Silver Shadow. L’arrivo è previsto per il 28 maggio a Fort Lauderdale. Sessantasei le destinazioni toccate, in 34 paesi. Tra le mete del lungo tour Papua Nuova Guinea, Mauritius, Capo Verde, la Tasmania e la Nuova Zelanda e un’intera settimana in Sudafrica.



La crociera intorno al mondo fa gola anche a Oceania Cruises, che a breve partirà da San Francisco per un giro del mondo in 180 giorni. Gli scali saranno oltre 20 tra America, Africa, Asia e Alaska, e per la prima volta saranno previsti tre interi giorni di crociera in Antartide, tra Admiralty Bay, Paradise Bay e Half Moon Island.