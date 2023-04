Costa Crociere nel Mediterraneo, tutte le novità dell'estate

11:01

Per la prima volta Costa Crociere rende disponibili in piena estate crociere di due settimane a bordo di Costa Fortuna, alla scoperta del Mediterraneo. Tre le rotte programmate: il primo itinerario prevede sette isole con cinque soste in Grecia, 12 ore a Palma di Maiorca e la Sicilia. Nel secondo, invece, il Mediterraneo incontra l’Oceano Atlantico navigando alla volta di Madeira, Tenerife e Lanzarote, mentre l’ultima rotta prevede soste a Istanbul, Izmir, Atene e La Valletta.

Anche Costa Smeralda, Costa Pacifica, Costa Toscana, dopo il suo ritorno nel Mediterraneo e Costa Diadema, rientrata in servizio dopo lavori di rinnovamento durante l’inverno, proporranno crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale offrendo imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Catania, Taranto, Cagliari e Palermo, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna.

A navigare nel Mediterraneo orientale sarà Costa Deliziosa, che proporrà imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania.



Occupazione delle navi in crescita

“Le vendite degli ultimi tre mesi sono state consistenti - dichiara il direttore commerciale, Riccardo Fantoni (nella foto) -. L'occupazione delle navi è in crescita costante e le vendite per i programmi della prossima estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine. Uno scenario davvero incoraggiante, se consideriamo anche che la nostra capacità nel Mediterraneo è aumentata rispetto al 2019, mantenendo costante quella in Nord Europa, grazie all’ingresso nella flotta, negli ultimi tre anni, di nuove navi di ultima generazione, come Costa Toscana e Costa Smeralda”.



Itinerari a Nord

Con Costa Fascinosa da maggio a settembre si potrà invece partire alla scoperta dei mari del Nord Europa, fruendo dell’opportunità inclusa in tariffa della formula ‘volo+crociera’. Sono programmati itinerari di 12 giorni alla volta di Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico.



Costa Favolosa, poi, visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia - la novità dell’estate -, e ancora Gran Bretagna e Irlanda con itinerari dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi di Norvegia con una crociera di 7 giorni.



I nuovi prodotti

“Abbiamo introdotto novità sia nella programmazione che nell’offerta di servizi a bordo - aggiunge Fantoni -, come gli itinerari di Costa Fortuna, i contenuti delle Costa Voyages e i Pacchetti Gourmet. Per supportare tutto questo, i servizi innovativi del contratto C-VALUE, le incentivazioni Segui C e C-Premia, il programma loyalty dedicato a tutti i venditori, ci stanno permettendo di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la partnership con la distribuzione”.



Costa Crociere dà il benvenuto all’estate con una nuova Promo All Inclusive. È possibile usufruire della promozione prenotando la propria crociera fino al 31 maggio 2023 e gli ospiti che sceglieranno la tariffa All Inclusive avranno inclusi nel prezzo le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e l’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio.