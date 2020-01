United vara lo shuttle New York-Washington: tredici partenze al giorno

17:29

Un servizio shuttle tra gli aeroporti di New York Newark e Washington con 13 partenze al giorno. È questa la novità che verrà messa in campo da United e che va controcorrente rispetto a quanto sta avvenendo in Europa, dove i voli a breve gittata stanno perdendo man mano colpi rispetto all’alta velocità ferroviaria.

Il vettore dal 29 marzo utilizzerà i Bombardier Crj-550 configurati in tre classi di servizio, con 10 posti in prima, 20 in business e altri 20 in economy.



“Si tratta di una delle rotte più trafficate degli Stati Uniti – ha commentato Sarah Murphy, senior vice presidente di United Express – e i nostri clienti vogliono avere un volo che sia sì conveniente, ma con il massimo dei confort”.