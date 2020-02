10:29

Dopo una giornata con pesanti disagi per chi ha dovuto viaggiare in treno lungo le linee dell’Alta velocità nell’asse tra Roma e Milano, anche quella di domani promette di essere un percorso a ostacoli. Continueranno infatti anche nella giornata di domani cancellazioni e devizioni di treni per la chiusura della linea nel tratto tra Milano e Piacenza, per via del deragliamento del Frecciarossa avvenuto questa mattina.

Oggi è stato diffuso ha diffuso un elenco delle linee direttamente coinvolte, ma ulteriori aggiornamenti sono continuamente in corso sui siti delle imprese ferroviarie: per quanto riguarda Trenitalia si può consultare questo link mentre per quanto riguarda Italo Ntv sul sito si consiglia di contattare i numeri dell'assistenza Pronto Italo 060708, Italo Assistenza 892020, per informazioni e assistenza è attivo il numero 060708.



Coinvolti anche i treni regionali, alcuni dei quali vengono dirottati o attestati in stazioni diverse da quelle tradizionali.



Sulla linea Milano – Torino i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale.



Sulla linea Verona – Brescia – Milano Centrale i regionali arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale.



Sulla linea Lodi – Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa FNM– Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo.