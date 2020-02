Sciopero nazionale di domani, Alitalia cancella oltre 350 voli

09:34

Sono oltre 350 i voli che Alitalia è stata costretta a cancellare in seguito allo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani, martedì 25 febbraio, e proclamato da tutte le principali sigle sindacali. Nella sola giornata di martedì saranno annullati 313 collegamenti. Sono comunque previste delle fasce di garanzia: domai saranno infatti regolari i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Alitalia ha inoltre attivato un piano straordinario di riprotezione dei passeggeri con aerei più capienti che, secondo le stime, permetterà di far viaggiare nella giornata di domani circa la metà delle persone che hanno un biglietto per quella data.

Alla base dell’agitazione la grave crisi che imperversa nel settore, con l’incertezza sui casi Air Italy e Alitalia, cui si aggiunge - come spiega ansa.it - l’annullamento del fondo di solidarietà nazionale del trasporto aereo, che contribuisce a integrare i redditi dei lavoratori posti in ammortizzatore sociale. Lo sciopero è il terzo nazionale dal luglio scorso.