Wizz Air Abu Dhabi: il decollo fissato per il prossimo autunno

11:27

È stato fissato per il prossimo autunno l’avvio delle operazioni della nuova divisione low cost di Wizz Air ad Abu Dhabi. La compagnia ha infatti siglato in via definitiva l’accordo con l’Abu Dhabi Developmental Holding Company Pjsc per la costituzione di Wizz Air Abu Dhabi.

“L'accordo di joint venture – sottolinea il ceo József Váradi (nella foto) - conferma la nostra dedizione a lungo termine nel portare un modello di business delle compagnie aeree economicamente e operativamente altamente efficienti e più sostenibili dal punto di vista ambientale per dare impulso allo sviluppo dell'aviazione di Abu Dhabi”.



Prossimi passi per l’avvio della nuova compagnia aerea saranno le richieste per ottenere il certificato di operatore aereo da parte dell’Autorità generale per l’aviazione civile, mentre nei prossimi mesi inizieranno le operazioni di reclutamento del personale.