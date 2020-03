Norwegian, nuovi tagli dopo il Travel ban di Trump

12:41

Arrivano altre drastiche misure da parte di Norwegian dopo il duro colpo inferto dal Travel ban emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le ultime misure vedono un taglio della flotta con la messa a terra di 14 B787 Dreamliner utilizzati per i voli a lungo raggio, con la conseguente riduzione delle operazioni long haul del 40 per cento e l’eliminazione di 4mila voli.



Questi si vanno ad aggiungere alla riduzione drastica anche nelle operazioni a corto medio raggio che hanno determinato la sospensione del lavoro di oltre la metà dei dipendenti. Per quanto riguarda l’Italia confermato lo stop di tutti i collegamenti in schedule, sia sugli Stati Uniti da Roma sia le rotte scandinave.