Emirates, il saluto agli ultimi voli prima dello stop per covid-19

21:00

Seguendo le ultime direttive del Governo degli Emirati Arabi Uniti per contenere la diffusione del covid-19, Emirates ha temporaneamente sospeso, a partire dal 25 marzo, tutti i voli passeggeri. Gli equipaggi di terra della compagnia hanno perciò salutato gli ultimi voli operati a Dubai.

Il volo EK 005 destinato a Londra, decollato alle 16.05 del 24 marzo è stato l’ultimo volo partito da Dubai, mentre il volo EK 262, partito da San Paolo del Brasile e atterrato alle 22.35 del 25 marzo è stato l’ultimo volo operato verso la capitale emiratina.



Le squadre aeroportuali di Emirates hanno concluso le ultime operazioni sui voli passeggeri prima che la sospensione entrasse in vigore. Nel corso delle prossime settimane i team di terra Emirates si concentreranno sulla preparazione delle attività in vista della ripresa del servizio, che, secondo quanto comunicato dal vettore, avverrà appena sarà possibile.



Nel frattempo, Emirates è ancora impegnata nelle operazioni cargo della sua flotta di Boeing 777, rafforzando i collegamenti aerei internazionali fondamentali per il trasporto di beni vitali in tutto il mondo, incluso cibo e forniture mediche.