Airbus riduce di un terzo la produzione di aerei

17:23

Airbus ridurrà la produzione di nuovi aeromobili di un terzo a causa del "forte impatto" della crisi del coronavirus sui clienti delle compagnie aeree. Come riportato da ttgmedia.com, durante il primo trimestre del 2020 il produttore ha ordini per 290 aeromobili commerciali e ha consegnato 122 aerei in totale. Tuttavia, altri 60 aerei prodotti durante il primo trimestre rimangono ancora in attesa di essere consegnati.

Airbus ha consegnato 36 aeromobili in marzo, con un calo rispetto ai 55 di febbraio causato dalle richieste delle compagnie aeree di differire le consegne. La produzione è di conseguenza rallentata in risposta alla pandemia, con la maggior parte dei vettori che ha già messo a terra gran parte delle flotte a causa delle restrizioni di viaggio. Airbus produrrà ora 40 A320 al mese, due A330 e sei 350, con una riduzione dei tassi di produzione pre-coronavirus di "circa un terzo".



"Con questo nuovo piano di lavoro, Airbus mantiene la capacità di soddisfare la domanda dei clienti, proteggendo al contempo la sua capacità di adattarsi all'evolversi del mercato globale", ha affermato in una nota la società. Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus, ha spiegato: “L'impatto di questa pandemia non ha precedenti. In Airbus, proteggere il nostro personale e sostenere la lotta contro il virus sono le priorità principali in questo momento. Siamo in costante dialogo con i nostri clienti e partner attraversiamo tutti questi momenti difficili insieme. I nostri clienti delle diverse compagnie aeree sono fortemente colpiti dalla crisi. Pertanto, stiamo adattando la nostra produzione alla nuova situazione e stiamo lavorando su misure di contenimento operativo e finanziario per far fronte alla crisi".