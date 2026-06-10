Nuovo treno notte tra Milano e Bruxelles, accordo tra European Sleeper e Arenaways

A partire dal 9 Settembre 2026 sarà attivato un nuovo treno notte Milano e Bruxelles, frutto di una partnership tra European Sleeper e Arenaways. La collaborazione fra le due compagnie private “offre una risposta concreta alla domanda crescente di collegamenti ferroviari passeggeri internazionali, anche notturni, che viene espressa da un’utenza sempre più diversificata”, fanno sapere le compagnie in una nota alla stampa.

I dettagli del nuovo collegamento

Il nuovo collegamento partirà da Milano Porta Garibaldi ogni mercoledì, venerdì e domenica, effettuando fermate intermedie a Como e in diverse località svizzere, raggiungendo il mattino seguente Colonia, Aachen e Liegi e terminare la sua corsa a Bruxelles. Da Bruxelles le partenze saranno il lunedì, il giovedì e il sabato con arrivo a Porta Garibaldi il giorno successivo, per una durata complessiva del viaggio di 17 ore.

Inoltre, dal cambio di orario di metà dicembre, il servizio sarà esteso a tre ulteriori località: Eindhoven e Breda nei Paesi Bassi e Anversa in Belgio. Con l’aggiunta delle nuove fermate, saranno modificati anche i giorni di operatività: mantenendo la medesima ripartizione su due giorni del viaggio, le partenze da Milano saranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera, mentre le partenze da Bruxelles avverranno la domenica, il martedì e il giovedì sera.