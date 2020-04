Air Europa: fino a 3 cambi data gratuiti

11:39

Air Europa lavora per la ripartenza, all’insegna della flessibilità. La compagnia aerea ha annunciato per fino a fine aprile consentirà a tutti i clienti di poter effettuare fino a 3 cambi data gratuiti per volare sulla maggior parte delle destinazioni della compagnia.

“Abbiamo affrontato l’emergenza gestendo annullamenti e cancellazioni - spiega Renato Scaffidi, general manager del vettore -, allineandoci alle normative vigenti e non abbiamo smesso di pensare al futuro. Così anche se attualmente i nostri aeromobili operano solo su alcune rotte interne richieste dal governo spagnolo, rimaniamo ottimisti e speriamo in una ripartenza graduale del settore che a nostro avviso potrebbe avvenire tra fine giugno e luglio”.



In vista della ripartenza, dunque, Air Europa “cerca di ovviare alla grande incognita di questo momento, all’incertezza della fine dell’emergenza, garantendo ‘flessibilità’. Invitiamo quindi a non accantonare il sogno del viaggio ma allo stesso tempo diamo l’opportunità di pianificarlo in anticipo e eventualmente di riprogrammarlo per ben tre volte”.